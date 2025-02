Dovrà vincere per inseguire i playoff. La DCL Edilzia non ha scusanti, alle 19.30 affronterà al Pala Sorbo una squadra, come il Bracciano, che punta a raggiungere lo stesso obiettivo dei tirrenici. Non è un periodo in salute per la formazione di coach Russo, fermata nelle ultime due gare. Di certo, contro i lacuali, sarà un derby sentino e molto interessante.

«Veniamo da due sconfitte, subite con due formazioni di spessore, che nulla hanno a che vedere con i nostri obiettivi. È chiaro , che ora dobbiamo darci una svegliata e battere Bracciano. Non abbiamo alibi, occorre una vittoria, non possiamo fermarci - ha esordito il capitano Parroccini - . In settimana ho visto un gruppo pimpante, pronto a giocarsela a viso aperto. Faremo bene, ci proveremo. Siamo consapevoli di avere i mezzi per proseguire verso il traguardo dei playoff. Chiaramente - conclude Parroccini - non possiamo permetterci altri passi falsi, che potrebbe influire il cammino».

