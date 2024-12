Si complicano i piani promozione per la Comal Civitavecchia Volley Academy in serie C. Nella prima gara del gironcino di semifinale le arancionere hanno perso per 3-1 a Colleferro contro la Dea Volley.

Nel primo set vige la regola dell'equilibrio, con la Comal che prova a rimanere in scia fino all'ultimo, ma alla fine è la Dea a riuscire a condurre il porto il successo.

Le cose non vanno meglio nel secondo parziale, con le padrone di casa che impongono il loro ritmo e scappano, mentre le tigri vanno un po' in difficoltà e non riescono a rientrare nel punteggio.

Ma proprio nel momento di maggiore opacità, il gruppo di Alessio Pignatelli esce fuori e mette una pezza sull'incontro, vincendo in maniera decisa e chiara il terzo spicchio di gara.

Nel quarto la Comal prosegue nel suo incedere senza rallentamenti e si porta avanti anche di cinque punti.

Ed è qui che c'è un intoppo che si rivela determinante, con la Dea che rimonta tutti i punti di distacco e conduce la gara ai vantaggi, nella quale chiude definitivamente ogni discorso.

Servirà battere con tre punti Tor di Quinto all'ultima giornata per sperare nella finale, ma tutto potrebbe essere vanificato nel caso Dea facesse punti contro Tor di Quinto nel prossimo impegno.

