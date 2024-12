Dopo aver definito la qualificazione ai playoff, ora la Comal Civitavecchia Volley Academy ha l’occasione di chiudere il cerchio anche per quanto riguarda la questione secondo posto. Alle 19 le arancionere saranno a Roma per sfidare Volley Friends nella quintultima giornata del campionato di serie C. La questione è abbastanza semplice: la classifica vede le tigri a -11 nei confronti delle romane, che stazionano al terzo posto. Se le ragazze guidate da Alessio Pignatelli dovessero vincere facendo tre punti, allora la forbice aumenterebbe a +14 quando ci sarebbero solo quattro gare da disputare e, aritmeticamente, sarebbe saldo certamente il secondo posto. Va anche specificato che una sconfitta non rimetterebbe di sicuro in dubbio la questione, a meno di un finale thrilling della Comal. Come già riferito in queste settimane dallo spogliatoio dell’istituto Marconi, il pensiero, sia mentalmente che atleticamente, è già rivolto ai playoff, dove ci vorranno delle prove gigantesche per arrivare fino in fondo e bisognerà superare avversari che hanno quasi sempre vinto in tutta la stagione, per poter giungere alla tanto agognata promozione in serie B2, che le ragazze meriterebbero anche per una questione di crescita tecnica. «Questo sabato ci aspetta un appuntamento interessante -. dichiara coach Alessio Pignatelli - abbiamo dimostrato dentro e fuori il campo che meritiamo il secondo posto nel campionato di Serie C. Nelle prossime giornate continueremo ad esprimere il nostro gioco limando ciò che è possibile migliorare, per spingerci sempre un centimetro più avanti. Sono molto fiero di questa squadra».

©RIPRODUZIONE RISERVATA