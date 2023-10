Un nuovo inizio. Anzi, forse il percorso della Comal Civitavecchia Volley Academy non si è mai veramente interrotto nel passaggio della scorsa stagione a quella che prenderà il via con questo fine settimana. Prima giornata per le arancionere, che cominciano il loro percorso nel girone A di serie C in trasferta, a Passoscuro, sul parquet del San Giorgio, con primi scambi previsti alle 18.15. Ci vorrà un mese di campionato per capire le velleità delle varie squadre partecipanti, in un torneo che, ricordiamo, non vedrà la presenza del derby con la Pallavolo Civitavecchia. In estate la formazione allenata da Alessio Pignatelli ha perso Elisa Iengo, Veronica Murgia, Eleonora Affuso e Claudia Cammilletti, con quest’ultima che si è accasata all’Allumiere, ma ha inserito nel gruppo un pezzo importante come Sara Scarano ed ha fatto rientrare varie giovani che negli ultimi tempi avevano avuto esperienze altrove come Francesca Catanesi, Vittoria De Benedictis, Arianna Di Gennaro, Alice Mazzarani ed Elis Spalletta. Per quanto riguarda la formazione per la partita con il San Giorgio, in dubbio il nuovo asso Scarano, a causa di un problema all'addome. In queste ore la giocatrice e lo staff tecnico prenderanno una decisione, anche se la volontà è quella di non rischiarla. Di sicuro non ci sarà Spalletta, che starà fuori fino a inizio 2024 a causa di un'operazione.

«Arriviamo molto bene a questo esordio – afferma capitan Veronica Guidozzi – la preparazione è stata intensa, siamo pronte e preparate, sarà il campo a parlare. Veniamo da un finale di stagione molto positivo, nonostante l’uscita di scena ai playoff, partiamo con la consapevolezza che quanto avevamo fatto non era bastato. Ci siamo rinforzate, Scarano è un elemento di grandissimo valore, è l’apporto giusto per fare qualcosa di meglio, così come le varie giovani, che hanno notevoli qualità tecniche. Il nostro è un mix perfetto. Il gruppo è molto unito, nonostante gli aspetti diversi di vita tra alcune di noi e le altre».

E nel gruppo Cva c’è anche un nuovo elemento importante, come detto, ovvero la schiacciatrice nettunese Sara Scarano, che ha già legato molto con il gruppo e in particolare con la sua coetanea Guidozzi. Piccola curiosità: per cementare il clima nello spogliatoio, la società della presidentessa Viviana Marozza ha predisposto varie maglie sociali per le giocatrici, di diverse colori, che vengono indossate agli allenamenti da parte di tutte le ragazze, a seconda di quale giorno si tratta. Questo per far sentire ognuna parte integrante della squadra.

«Speriamo che tutto vada per il meglio – spiega Sara Scarano – darò il massimo per la Comal. Mi sono trovata benissimo, le ragazze sono fantastiche, non potevo avere accoglienza migliore. Ho avuto modo di affrontarle da avversaria anche l’anno scorso, quando giocavo per l’Onda Volley. Abbiamo le carte in regola per puntare in alto, ho visto bene anche le ragazze giovani, voglio essere una loro sorella maggiore».

