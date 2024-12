Vittoria senza problemi per la Comal Civitavecchia Volley Academy, che ha sconfitto per 3-0 Dream Team Roma alla palestra dell'istituto Marconi per il campionato di serie C.

La gara ha offerto qualche spunto interessante solo nel primo set, poi dominio totale delle ragazze allenate da Alessio Pignatelli.

Da sottolineare la prova della giovane Flaminia Scisciani, chiamata in causa per questa gara e protagonista di una prova davvero positiva.

«Abbiamo fornito una discreta prestazione – sottolinea coach Alessio Pignatelli – siamo riusciti a controllare un fondamentale che stiamo cercando di tenere sotto controllo, ovvero l'attacco. Siamo andati bene come numero di errori definitivi, siamo soddisfatti della prestazione. Vrrei fare i complimenti a Flaminia Scisciani, che ha disputato una buonissima partita. I complimenti non vanno solo per la partita, ma anche per il modo con cui affronta la stagione. È una ragazza esemplare, è sempre presente, è sempre puntuale, mai una parola fuori posto. In questa gara ha sfruttato la sua occasione, purtroppo non ha moltissimo spazio, perché nel suo ruolo abbiamo tante opzioni, però la sua serietà ha fatto sì che abbia fornito una prestazione che tutti auspicavamo e ci aspettavamo».

Quindi la crescita della squadra va avanti, per difendere il secondo posto in classifica e prepararsi al meglio in vista dei playoff, che ormai sembrano praticamente sicuri.

«Si va avanti così con questa situazione – spiega Pignatelli - il secondo posto è abbastanza credibile, i valori che abbiamo visto fino a oggi sono questi. La terza classificata è abbastanza distante, per cui penso che confermeremo il nostro secondo posto. È chiaro che da qui alla fine della stagione cercheremo di limare qualche dettaglio, di fare attenzione ad alcune situazioni tattiche e a migliorare alcune situazioni tecniche individuali, che ci permettono di giocare un pochino meglio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA