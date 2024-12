Sta procedendo a passi ancora lenti il percorso della Cv Skating nel campionato di Serie C. Come già detto più volte, quest’anno la Fisr ha deciso di unire, almeno per la prima fase, Serie B e Serie C, e così le due squadre civitavecchiesi, Snipers TecnoAlt e Snipers VR3, si trovano nello stesso girone. Naturalmente i senior stanno avendo un percorso nettamente migliore, hanno vinto tutte le partite disputate e sono candidatissimi alla vittoria del girone senza grossa fatica, in quanto nessuna delle avversarie ha un tipo di esperienza ed un comparto tecnico che sia minimamente avvicinabile a quello di Novelli e compagni. Discorso diverso per la Cadetta, che risente dei tanti impegni che la società, soprattutto per i campionati giovanili, e quindi ha alternato giornate molto positive ed altre dove le cose non sono andate benissimo. Ora i nerazzurri sono terzi con sei punti, con due vittorie e due sconfitte. Alla guida del girone non ci sono gli Snipers TecnoAlt, ma i Mammuth Roma, che hanno due gare in più rispetto ai civitavecchiesi, che stanno attendendo il successo a tavolino della sfida di Campomarino contro il Kemarin. E il calendario prevede proprio lo scontro al vertice sabato 11 gennaio al PalaMercuri, mentre i VR3 andranno proprio in Molise per sfidare il Kemarin.

«Secondo me gli Snipers TecnoAlt hanno fatto un buon avvio di stagione - commenta il presidente e allenatore Riccardo Valentini - anche se sappiamo che il nostro vero campionato entrerà in scena fra qualche mese. L’obiettivo principale di queste settimane è di ricompattare il gruppo, visto che, per vari motivi, ci sono stati tanti problemi. Stiamo cercando di far divertire i ragazzi anche in allenamento, per garantire alta intensità. Ci siamo riusciti, la prima partita di un certo livello in Coppa Italia ci ha dato alcune indicazioni su come lavorare di più. Faremo poi un’analisi per indirizzare il lavoro di questi mesi, speriamo di arrivare al meglio per la seconda fase, dove sicuramente il livello si alzerà e potremo fare vedere le nostre qualità. Il clima è buono ed i ragazzi si stanno allenando bene, dopo una stagione che è stata disastrosa, ovvero quella scorsa». Valentini parla anche della seconda squadra, quella dei VR3. «I ragazzi stanno facendo quello che ci aspettavamo - riprende il numero uno nerazzurro - ovvero stanno accumulando tanta esperienza, soprattutto per i giovani. Stiamo parlando di un gruppo estremamente variegato, in cui a volte c’è un roster ed altre volte un altro. Dipende dagli impegni in contemporanea. Il nostro obiettivo è di far giocare di più i giovani e consentirgli di avere esperienza e allo stesso tempo far divertire qualche ragazzo più esperto, che per impegni personali non può stare al passo della prima squadra, ma che comunque vuole continuare a giocare. Il risultato per i VR3 conta poco».

Intanto a fine mese ci sarà anche lo strano derby tra TecnoAlt e VR3, previsto per venerdì 24 naturalmente al PalaMercuri, in un’occasione speciale per vedere ragazzi cresciuti insieme combattere per vincere una gara di campionato.

