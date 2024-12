SERIE B. Match infuocato al PalaMercuri domenica mattina per la seconda gara stagionale degli Snipers TecnoAlt che al PalaMercuri hanno ospitato il fortissimo Hockey Vicenza, compagine societaria da poco nata da una costola dei Diavoli Vicenza ma che ha nel proprio roster giocatori di valore internazionale quali Tobia Vendrame e Michele Frigo. Il team berico ha il dichiarato obiettivo di tornare al più presto in Serie A ed ha un budget ed una formazione davvero inconsueti per la Serie B. Nonostante tutto questo Gianmarco Novelli e compagni hanno fatto sudare le famose sette camicie al team avversario, andando in vantaggio con il giovane Ruggero Meconi (15 anni, prima rete nei senior) e raddoppiando proprio con capitan Novelli. Nella ripresa le reti del sorpasso vicentino con ben 4 reti siglate da Vendrame per il 5-2 finale. Match giocato a ritmi impressionanti, molto più consoni ad una alta Serie A che ad una Serie B.

«I ragazzi hanno affrontato il Vicenza a viso aperto, con rispetto ma senza paura - afferma l'allenatrice Martina Gavazzi - possiamo essere molto soddisfatti della prestazione della squadra ed è stato divertente per tutti giocare una partita di tale intensità. Abbiamo ancora tanto su cui lavorare ma questo match ci darà la carica e lo spirito per volere sempre di più».

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Bernardo e Ruggero Meconi, Luca ed Elia Tranquilli, Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi, Ravi Mercuri, Manlio Mandolfo, Alessandro De Fazi, Michelangelo Tranquilli, Alessio Galli, Emanuele Scotti, Marco Stefani. Allenatrice: Martina Gavazzi.

SERIE C. Inizia con un successo il cammino in serie C della seconda formazione senior di hockey in line della Cv Skating. Gli Snipers VR3 vincono al PalaMercuri contro i Pattinatori Sambenedettesi per 4-3 al termine di una gara combattuta e giocata alla pari per tutti i 40’. A segno per i padroni di casa Bernardo Meconi con una tripletta e Veronica Novelli. Primi tre punti in campionato quindi per una formazione che consente a tutti gli elementi della Cv Skating di fare esperienza e divertirsi, dai più giovani alle ragazze e ai meno giovani. Esordio assoluto con la maglia Cv Skating per il giovane Cesarini classe 2007.

«Per l’esordio della serie C tutto il roster ha girato con pari minutaggio ed ognuno ha potuto dire la sua in campo - afferma l’allenatrice Martina Gavazzi - le tre linee divise per categorie (Senior, Femminile e Under 18) hanno espresso un buon gioco e incamerato esperienza. Sicuramento un plauso va fatto alle nostre due portierone che hanno più volte salvato il risultato».

I giocatori presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Samuele D'Angelo, Michele Orlando, Alessandro Bruzzese, Alessio Galli, Laura Giannini, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Gloria Padovan, Louise Ciucci, Bernardo e Ruggero Meconi, Mattia Cesarini, Emanuele Scotti, Manuel Carannante. Allenatrice: Martina Gavazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA