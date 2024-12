Inizia come meglio non poteva il campionato per gli Snipers Pizza a Volontà, formazione Under 16 della Cv Skating. Domenica al PalaMercuri i ragazzi guidati dalle coach Laura Giannini e Martina Gavazzi hanno sconfitto prima i pari età dei Mammuth Roma per 3-0 e poi il Kemarin per 7-1. Due partite ben giocate dagli atleti civitavecchiesi che iniziano il campionato nel migliore dei modi.

«Sono soddisfatta per i risultati ottenuti in pista domenica - dichiara l'allenatrice Laura Giannini - i ragazzi hanno approcciato la partita contro i Mammuth Roma con poca convinzione, complice la comprensibile emozione della prima gara stagionale, ma siamo riusciti comunque a portare a casa un prezioso successo per 3-0. Nel secondo incontro, contro Campomarino, il risultato è stato più ampio, grazie ad una buona prestazione da parte di tutti ed al fatto che la tensione emotiva della prima gara era già stata superata. Grazie alle buone prestazioni dei ragazzi, siamo riusciti a far girare tutto il roster, e a dare a tutti il giusto spazio visto l'impegno che mettono quotidianamente in allenamento».

I presenti: Francesca Borgi, Stefano Travaglione, Leonardo Pistola, Ludovica Giancola, Emanuele Tranquilli, Chiara De Meo, Leandro Galioto, Nikita Kotsiuba, Gloria Padovan, Michael Cacciatori, Duc Tam Bernini, Suami Tofi, Marco Garbetta, Desirè Capodimonte.

