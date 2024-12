Una mattinata di sport domenica scorsa, giornata prevista in calendario, i ragazzi della Under 16 del Crc/Url sono scesi in campo per l’Interregionale 3, girone A, e lo hanno fatto nel migliore dei modi, con una nuova vittoria, la quinta del girone su altrettante partite, questa volta a spese della Roma Rugby.

Queste le parole dello staff: «Partita molto fisica, noi difesa super aggressiva e tanti placcaggi avanzati. In attacco alcune volte si gioca troppo senza attenzione, al contrario quando i ragazzi ci mettono la testa sono devastanti negli spazi».

Il roster del Crc/Url anche in questa occasione è riuscito a mettere in campo quelle caratteristiche di gioco e determinazione che l’hanno portata nel corso delle settimane a ragione a tenere una classifica di vertice.

Dallo staff poi concludono: «Anche oggi una partita difficile su un campo amico non facile contro un avversario insidioso. Ma siamo stati bravi ad affrontare il tutto con molta concentrazione, sacrificio e determinazione ed abbiamo raggiunto una vittoria importante per cui siamo molto contenti Presenti numerosi i nostri supporter vi aspettiamo, come in questa occasione, sempre a dare il giusto tributo ai risultati fin qui ottenuti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA