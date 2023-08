Sarà un agosto ancora di riposo per il Crc. Ma il mese di settembre partirà in quarta per la squadra che affronterà il campionato di serie A con l'obiettivo di qualificarsi per la nuova serie A1.

Infatti il primo settembre è previsto il raduno della formazione del neotecnico Ambrogio Bona al Moretti-Della Marta con una serie di test per capire lo stato di forma dei giocatori e quindi provvedere al planning della preparazione.

Lunedì 4 settembre partirà ufficialmente la nuova avventura biancorossa.

