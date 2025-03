Come pronosticato nel pre-partita, un incontro tra i biancorossi ed i gialloblu davvero di buon livello agonistico. Nel primo tempo c’è stato un alternarsi del punteggio dove il Primavera si è portato in vantaggio nei primi minuti con una meta trasformata, ma con una meta ha risposto il Civitavecchia con una meta e poi a seguire. Sul 14 a 12 il Civitavecchia ha risposto incamerando ulteriori preziosi punti. Nei minuti finali del primo tempo giallo per i padroni di casa e si chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per il Civitavecchia sulla Primavera per 19 a 14. Nel secondo tempo i biancorossi allungano nel punteggio prima con un calcio piazzato poi con una meta trasformata e nonostante un giallo nei minuti finali portano a casa 5 punti e vincono per 29 a 21.

Finalmente per tutta la partita c’è stato valore del sostegno reciproco in ogni fase del gioco, dal sostegno fisico durante un ruck al supporto morale dopo un errore.

Il successo per i civitavecchiesi è arrivato dalla capacità di ciascun membro di sacrificarsi per gli altri, di mettere da parte l’ego e di lavorare verso un obiettivo comune “ fiducia e rispetto reciproco”. La partita ha vissuto momenti importanti ed il Civitavecchia ha tenuto bene il campo, imponendosi spesso in mischia; dall’altra parte i gialloblu hanno cercato di contrastare gli ospiti ma i temi ricorrenti dell’inizio di campionato dove spesso i civitavecchiesi perdevano la bussola nel secondo tempo non si sono ripetuti.

Coach De Nisi soddisfatto dell’atteggiamento da parte dei suoi ragazzi. «Oggi ho visto in campo quello che cercavo da tempo… un gruppo forte unito che si amalgama nel gioco che si diverte e si sostiene in tutte le fasi di gioco. La nostra rosa è composta da 8 esordienti in serie A che partita dopo partita errore dopo errore sono cresciuti insieme ai “grandi” della squadra. Oggi Abbiamo incontrato un valido avversario ma non abbiamo ceduto ed abbiamo tenuta alta l’asticella. Attenzione, la parola d’ordine è sempre alzare il livello lavoreremo sodo come sempre». Prossimo incontro in terra amica al Moretti Della Marta, domenica 6 aprile ore 15,30 versus Il Paganica roster ostico e tenace.

