Nella seconda giornata del campionato di Serie A il Centumcellae Rugby Civitavecchia scivola tra le mura amiche del Moretti Della Marta.

La formazione biancorossa si arrende con il punteggio di 27 a 33 agli ospiti dell’Unione Rugby Firenze, al termine di una partita equilibrata che ha visto le squadre equivalersi.

Il Crc non riesce così a replicare l’ottima prova della scorsa settimana, quando nella gara d’esordio stagionale aveva espugnato il rettangolo della Rugby l’Aquila 2021 per 33 a 31.

Al contrario, i toscani bissano la vittoria ottenuta nel primo turno e restano a punteggio pieno.

Ora la formazione di Civitavecchia avrà sette giorni per preparare al meglio la terza giornata in casa del Villa Pamphili Rugby Football Club; domenica prossima allo stadio Corviale sarà battaglia, contro una formazione che viene da due brucianti sconfitte e avrà sicuramente voglia di dimostrare di poter competere nella categoria.

Gli uomini del duo Tronca Neagos dovranno essere bravi a non sottovalutare l’avversario e a mettere in campo quanto di buono fatto vedere in questi primi due turni di campionato.

