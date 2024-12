Una partita che doveva vedere il riscatto dei biancorossi seppur da giocare fuori casa, ma che ha visto alla fine prevalere i campani del Napoli Afragola per 23-18. Certo, i biancorossi sono poco incisivi, tre volte nel primo tempo nei 22 avversari ed una sola volta in meta, a complicare le cose poi una fortissima lite dove alla fine ne hanno fatto le spese i ragazzi del Civitavecchia con due gialli ed uno solo ai campani, il Napoli ne approfitta portandosi sul punteggio per 21-5. A quel punto il Civitavecchia si rimette in moto con una meta. Nel finale il Civitavecchia si fa avanti per ben due volte nei 5 metri avversari ma non riesce a fare il sorpasso e finisce la partita con il Napoli vittorioso.

Coach Umberto De Nisi

Coach De Nisi è amareggiato al termine della sfida: «Una partita che è iniziata con la giusta mentalità, siamo andati nei 22 avversari per ben tre volte ma abbiamo realizzato una sola meta. Ci ha condizionato anzitempo anche un infortunio del nostro pilone destro, ma al risultato odierno (ieri, ndr) va aggiunta una meta annullata nei primi minuti di gioco e due espulsioni a seguito di una lite la cui miccia certamente non è da addossare ai miei ragazzi. Giocando in 13 abbiamo subito due mete. Poi però abbiamo rimesso in piedi la partita e per altre due volte nei tre minuti finali avevamo la palla per il sorpasso ma le abbiamo sprecate entrambe. I miei e ragazzi hanno ancora molta strada da fare e tanto da imparare».

