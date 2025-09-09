Parte con il piede giusto l’avventura del Fregene nella Coppa Italia Promozione 2025-2026. In occasione della gara d’andata, valevole per i trentaduesimi di finale, la formazione guidata da mister Natalini supera con un netto 4-0 la Virtus Pionieri. Ipotecando, dunque, con autorevolezza la qualificazione al turno successivo. Allo stadio “Aristide Paglialunga”, i biancorossi dominano la scena sin dalle prime battute, trascinati dalla vena realizzativa del solito Di Pilato, sempre più riferimento offensivo della squadra. A segno anche il nuovo innesto Bloise, che impreziosisce il debutto ufficiale con una rete messa a segno, mentre i confermati Sardone e Davì, firmano le altre marcature che mettono in ghiaccio il risultato. Un successo che arriva dopo due test amichevoli dai segnali contrastanti: il 2-2 contro il Trastevere e il 6-0 subito dall’Aquila. Ora, con il morale ritrovato e un gruppo in crescita, il Fregene guarda con fiducia al prosieguo della competizione. In attesa della sfida di ritorno con la Virtus Pionieri, il largo vantaggio ottenuto consente di affrontare il match con meno pressione. Nel mirino c’è anche il debutto in campionato, fissato per domenica 21 settembre, in trasferta contro il Monte San Biagio, nella prima giornata del girone C di Promozione.

COPPA ITALIA ECCELLENZA. Domani alle ore 18 scende in campo la W3 Maccarese contro il Certosa nel match valido per l’andata dei 16esimi di finale.

