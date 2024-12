Nel panorama della pallavolo locale il pre-stagione rivela interessanti novità che fanno pensare ad un superamento delle frizioni che hanno contraddistinto le due principali società civitavecchiesi.

L’Asd Pallavolo Civitavecchia, la storica società di pallavolo dal 1964, ha annunciato sulla propria bacheca Facebook che sta progettando la nuova stagione insieme all’Asd Volley Academy Civitavecchia: è già questa una notizia. Le interlocuzioni in corso mirano ad intraprendere un cammino congiunto finalizzato alla valorizzazione umana e tecnica deli propri atleti, tecnici e dirigenti. Gli impianti protagonisti di questa collaborazione non preventivabile fino a qualche tempo fa saranno il Palazzetto dello Sport, il Corsini-La Rosa, l’Ic Don Milani e l’Istituto “Baccelli”, mentre sono in via di definizione tra le due società gli organigrammi che possano esssere funzionali all’elevato numero di atleti e personale tecnico coinvolti.

Il presidente dell’Asd Pallavolo Civitavecchia Marina Pergolesi è sempre stata a favore di nuove collaborazioni che potessero promuovere la pallavolo a Civitavecchia e nelle prime dichiarazioni ha manifestato gradimento e soddisfazione per questa opportunità che si sta concretizzando con la Volley Academy Civitavecchia: « Ci siamo incontrati su espressa richiesta con la dirigenza della Volley Academy che ci ha confermato la volontà di cercare una collaborazione. Per adesso stiamo valutando se rispetto alle naturali aspettative ci possano essere punti di incontro. L’obiettivo è quello di collaborare sulle tantissime risorse di atleti e atlete che abbiamo mantenendo ognuno i propri aspetti societari».

L’eco di questa notizia è in evoluzione e porterà ulteriore interesse attorno alla pallavolo. «Se veramente si riuscisse a coinvolgere le grandi risorse tecniche, sociali e sportive di questa città forse si potrebbe pensare a raggiungere obiettivi che separati ci vedono perdenti soprattutto a livello giovanile. Vediamo se questa volta prevarrà il buon senso. Per quanto mi riguarda farò, come al solito, del mio meglio per creare le sinergie migliori» ha concluso Marina Pergolesi.

