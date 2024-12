Si è concluso il progetto di basket “Includiamoci Giocando”. Felici gli organizzatori: «Descrivere ciò che abbiamo vissuto in questo anno è impossibile. È stato illuminante». Un grazie specialissimo va ai giovani atleti che con naturalezza, amore e competenza hanno accompagnato i nostri ragazzi in una percorso di crescita che mai avremmo immaginato. Grazie agli allenatori, agli assistenti, ai volontari e grazie ai professionisti che si sono dedicati a questa incredibile meraviglia che abbiamo vissuto. Il progetto è realizzato in partenariato con Stella Azzurra Viterbo, Ants Basket Viterbo, Goji Vip Viterbo Odv-Clownterapia Atletica Viterbo e realizzato grazie al contributo della Fondazione Carivit».

