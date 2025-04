Primo match ball per la Comal Civitavecchia Volley per ufficializzare il suo primo posto nel girone B di serie C. Sarà una domenica sera in campo per le “coccinelle”, che saranno di scena sul parquet del Dream Team alle 20. Un impegno che non dovrebbe riservare particolari timori al sei più uno di Alessio Pignatelli, che vuole continuare il suo percorso netto nel campionato con 22 vittorie consecutive. La classifica dice che sono sette i punti di vantaggio nella più accreditata inseguitrice, Antares, distante sette lunghezze. La sensazione è che le rossonere abbiano già in cassaforte il primo posto, che garantisce un percorso più abbordabile nei playoff per poter centrare la promozione in serie B, per cui possono già da ora fare un tipo di preparazione volta ad arrivare al miglior stato di forma, quando giungeranno le partite da dentro o fuori. Se dovesse essere confermato il primo posto, la Comal sarà inserita in un gironcino con le altre prime. L’esordio sarebbe il 17 maggio sul campo della vincitrice del girone A, per cui sono in lotta ben quattro squadre. Secondo impegno il weekend successivo in casa contro la prima del girone C, una tra Tor di Quinto e Lazio. La prima classificata andrà subito in serie B2, mentre la seconda e la terza avranno un altro spareggio che definirà le promosse nella categoria superiore. Intanto ci sono buone notizie da Martina Vaccarella, che si era infortunata nel riscaldamento prima del match contro Ascor. La palleggiatrice sta bene e rientrerà la prossima settimana, saltando così solamente questo impegno. «Siamo davvero vicine al nostro obiettivo – afferma Carola Quartieri – e adesso ogni dettaglio conta tantissimo. La concentrazione fa la differenza, perché anche se tatticamente abbiamo raggiunto un ottimo livello, basta un attimo di distrazione per compromettere tutto. Quindi sì, ora più che mai serve testa, cuore e tanta voglia di portare a casa il risultato». Verrebbe da dire che Carola Quartieri sia una delle giovani rampanti che sta sbucando fuori dal vivaio rossonero, ma dirlo, onestamente, ha quasi la parvenza di una mancanza di rispetto, in quanto la ragazza, così come altri elementi, ormai è elemento saldo nel gruppo della prima squadra ed è pronta per scendere in campo ogni volta che Pignatelli la chiama in causa. «Sto trovando sempre più spazio e sono davvero contenta – conclude Quartieri – sto lavorando tanto ogni giorno, cercando di migliorare in tutto, anche nelle piccole cose. Ogni minuto in campo è un’occasione per imparare e crescere, e sentire la fiducia della squadra e dello staff mi dà ancora più carica per dare il massimo».

@RIPRODUZIONE RISERVATA