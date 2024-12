Prosegue il mercato per quanto riguarda la costituzione della nuova Comal Civitavecchia Volley Academy, vogliosa di essere ancora protagonista nel prossimo campionato di Serie C. E si segnala un addio per quanto riguarda le tigri. Infatti Giulia Quadrani non farà parte della Comal nella prossima stagione. Il libero e la società arancionera hanno deciso di non rinnovare l’accordo per il futuro. Quindi, come già detto la scorsa settimana, paventando il tutto come probabilità, a prendere le redini di questo ruolo, per la squadra allenata da Alessio Pignatelli, sarà la giovane classe 2006 Flaminia Cesarini. Ma il club sta lavorando per affiancarle una giocatrice esperta, che possa sostenerla in questa sua nuova esperienza.

«Siamo in trattative avanzate con altre due schiacciatrici di banda - spiega il direttore tecnico Cristiano Cesarini - che serviranno per chiudere la squadra. Entro metà luglio avremo completato e chiuso il roster».

Quindi non bisognerà attendere ancora a lungo per i nomi nuovi che scalderanno l’ambiente, che ha dovuto fare i conti anche con qualche addio, anche se il livello del roster si mantiene sempre alto. Ancora nessun cenno, invece, per quanto riguarda la Pallavolo Civitavecchia, che sta sicuramente lavorando a fari spenti, ma per la quale non ci sono stati ancora annunci, né in uscita, né in entrata.

