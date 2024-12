Il Cerveteri travolto da una crisi di vittorie pensa al futuro. Alla luce degli ultimi risultati, sono sfumate le speranze di riprendere il discorso con la vetta dopo quattro sconfitte di fila che hanno evidenziato uno stato di salute, più che di classifica, molto precario.

I verdazzurri devono pensare a ritornare al successo per non farsi risucchiare dalle sabbie mobili della classifica. E domenica, davanti a un pubblico deluso e scoraggiato, i cervi hanno il compito di tornare alla vittoria contro l'Urbeterve, guidata da un ex che ha regalato tanto a Cerveteri da giocatore, Fabio Ranieri. Poi si penserà anche a come muoversi in sede di mercato, con qualche giocatore sulla strada di lasciare. Toscano dice addio ai verdeazzurri, un po' come è successo lo scorso anno, quando a dicembre scelse la Boreale. Il centravanti ha realizzato dieci reti in campionato , dimostrando tutta la sua forza e il temperamento che a 40 anni non è facile avere . In partenza altri tre elementi, ma arriveranno tre giovani a rafforzare i reparti più nevralgici. Intanto quel che conta è uscire dalla crisi e vincere domenica per ristabilire sia la classifica che la testa, che appare confusionaria dopo un periodo nero e sfortunato.

