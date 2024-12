Colpo grosso dell’Atletico Santa Marinella, squadra che gioca nel campionato di Prima Categoria. La società del presidente Salvatore Papale, è riuscita a portare alla Perla del Tirreno Gigi Ruggiero, autentico “pezzo da 90” del calcio italiano, che ha deciso di tornare a calcare un campo dilettantistico dopo un anno costellato da infortuni. L’attaccante era in forza al Civitavecchia e grazie a questa società, la compagine tirrenica ha potuto rendere pubblico il tesseramento dell’ex calciatore della nazionale albanese. «Siamo riusciti - racconta Salvatore Papale - nell’intento di regalarci un calciatore che, credo proprio non abbia bisogno di presentazioni. Gigi ha sposato il nostro progetto, per lui sarà il debutto in Prima Categoria, per noi, un vanto averlo nei nostri ranghi. Proveremo a vincere il campionato, siamo ambiziosi, ma anche realisti. Sappiamo che le difficoltà saranno tante, che arrivare in testa, alla fine, è un’impresa in ogni categoria, ma abbiamo tanta passione e, stiamo maturando la giusta esperienza per implementare il livello di un gruppo già valido, che ha qualità tecniche oltre che umane».

Anche Ruggiero si dice contento della scelta fatta. «C’è un progetto serio all’Atletico Santa Marinella -spiega Ruggiero - non guardo alla categoria, ho anche degli impegni lavorativi che devono giocoforza coincidere con quelli familiari. La mia annata è stata condizionata da un infortunio che ora però, ho superato. Non sono più un ragazzino, ho fatto calcio in contesti importanti ed ora, è giunto il momento di sposare una nuova storia, che reputo molto stimolante».

