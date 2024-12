Blitz del Lions Alto Lazio Rugby a Colleferro nell’ultima giornata di campionato e quarto posto finale in classifica per il valido team viterbese. Una partita quella con il Colleferro, che poco valeva ai fini della classifica, è stata giocata per tutti gli 80 minuti con foga e determinazione, ma anche rispetto, da entrambi le squadre facendo appassionare il numeroso pubblico presente. I Lions come sempre si sono dimostrati un vero gruppo, fortemente coeso, che lottando fino alla fine è riuscito con merito a portare a casa la partita.

«Finire questo campionato con una vittori - fa sapere la dirigenza del Lions Alto Lazio - oltretutto fuori casa, è stato come mettere un sigillo a una stagione totalmente positiva di cui i ragazzi ne sono stati i principali artefici. Grazie al loro impegno i Lions Alto Lazio, stanno raggiungendo l'obiettivo per cui sono nati, quello di essere un punto di riferimento per il rugby laziale, dando l'opportunità ai ragazzi che praticano questo sport nel nostro territorio, di cimentarsi e confrontarsi ad un livello sempre più qualitativo. Oltre ai giocatori, un plauso va al nostro staff tecnico che ha fornito ai Lions i mezzi per potersi esprimere a un buon livello, e al meraviglioso gruppo di sostenitori che per tutto il campionato non ha mai smesso di incitare i nostri ragazzi seguendoli, come ieri, anche fuori casa. 12-19 il risultato finale, che ha regalato ai Lions un ottimo quarto posto in classifica. L'attività non finisce qui, si cambia scenario ma sempre di rugby si tratta. I viterbesi sono pronti ad indossare la maglia dei Cimina Brothers che dal primo di giugno li vedrà impegnati, con ambizione, nel campionato Italiano di beach rugby».

