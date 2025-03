Secondo scontro casalingo consecutivo per la Ste.Mar 90 nel campionato di serie C. Questo pomeriggio alle 18 palla a due ancora una volta al PalaRiccucci per la sfida contro Palocco, che possiamo definire uno scontro salvezza, in quanto i rossoneri sono ancora dentro alla lotta per evitare i playout, mentre gli ospiti occupano, al momento, la penultima posizione in classifica. Una sfida sicuramente da provare a vincere per il quintetto di Gabriele La Rosa, che vuole confermarsi dopo le buone sensazioni ed i messaggi positivi riscontrati nella seconda parte della gara vinta contro Pass, giunta contro un avversario particolarmente acuminato quando gioca lontano da casa. Questa volta, però, lo scenario sarà completamente diverso, in quanto Palocco, in stagione, ha perso tutte le gare giocate in trasferta. Di contro, va anche detto che i civitavecchiesi sono in un buon momento quando giocano al PalaRiccucci, dove stanno evitando che la stagione prenda una piega decisamente poco piacevole. Questo match contro Palocco e il prossimo sul parquet di Basket Roma diranno molto sulle possibilità di Campogiani e compagni di sfilarsi dal discorso retrocessione e, forse, anche approfittando di risultati positivi dagli altri campi, per poter centrare uno dei primi otto piazzamenti, che condurranno ai playoff. Sarà ancora assente Paterlini, fermato da un problema alla caviglia. Ste.Mar 90-Palocco sarà arbitrata da due fischietti di Rieti: Luca Ferri e Pietro Carosella.

©RIPRODUZIONE RISERVATA