Il Cerveteri vince, festeggia il primo successo della stagione, battendo l'Atletico Capranica per 2- 1. Sotto di un goal, ad opera di De Santis, gli etruschi recuperano e ribaltano la gara nella ripresa, con una rete di Falco e Matteo Piano, subentrato nella ripresa. Eppure nel primo tempo i Cervi hanno dominato la gara, prendendo una traversa con Proietti e poi con Patrascu che ha sfiorato il goal. Almeno un altro azioni da goal, sfumante per pochi centimetri. Sembrava una domenica maledetta, che nella ripresa ha preso il verso giusto, quando è entrato Bezziccheri che ha fatto salire la squadra. Una vittoria legittima e importante per il morale. A fine gara i giocatori vanno sotto il settore degli ultras, ringraziandoli per l'incitamento.

«Ci hanno dato una spinta alla vittoria, cantando per novanta minuti - racconta mister Ferretti- . Abbiamo dominato la gara, poteva finire con un risultato più ampio. Ho visto una squadra compatta, ha saputo reagire, sono contento della prestazione di tutti. Loro con mezzo tiro hanno rischiato di portarsi a casa i tre punti. Noi ci siamo ricompattati, alla fine una vittoria meritatissima, dobbiamo fare attenzione a delle piccole sbavature. La strada è quella giusta, adesso pensiamo alla Pescia Romana».

@RIPRODUZIONE RISERVATA