Piano piano l'organico del Città di Cerveteri si sta completando. Ci sono tante caselle scoperte, questo per i motivi che tutti conoscono, legate al ripescaggio in Promozione.

I verdazzurri sono vicini ad accordarsi con Valerio Mariani (nella foto), giovane attaccante del Fregene, che mister Gabrielli sta attenzionando da qualche settimana.

La punta, infatti, avrebbe espresso il piacere di giocare con la maglia cerite.

È una questione di giorni, tra le parti ci sarebbe stato un primo incontro, anche se Mariani non avrebbe ancora dato una riposta definitiva.

L’organico a disposizione di mister Gabrielli sarà composta da molti giovani, a partire dal neo acquisto, il portiere del Tolfa Luca Ciacca, reduce da un campionato strepitoso con la maglia biancorossa.

«In questo momento - ha riferito l'allenatore etrusco - non è facile portare a termine le operazioni di mercato, dal momento che siamo nel dubbio se essere ripescati o no in Promozione. Abbiamo avuto una serie di incontri, è evidente che la Promozione è un torneo allettante, che richiama profili diversi da una Prima Categoria. Pertanto è nostra intenzione prendere elementi che siano adatti ad entrambe le categorie. Resta il fatto che faremo una squadra competitiva, abbiamo fatto alcune valutazione anche in base a chi deciderà di restare. Molti giocatori dello scorsa stagione - conclude Gabrielli - vogliono capire quale sarà la categoria che affronteremo. Ci troviamo in un limbo, la società mi ha dato carta bianca, con il direttore sportivo Gnazi costruiremo un grande Città di Cerveteri».

