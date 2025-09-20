Il Cerveteri vuole iniziare bene il campionato, anche se l'avversario, il Tolfa, non è tanto facile da battere. Si gioca in trasferta, davanti a oltre 300 spettatori, anche con larga rappresentanza verde azzurra che salirà in collina per vedere all'opera una squadra che ha mostrato grinta e tenacia in Coppa Italia. Senza Brizioli e Spaccarotella, i cervi si schiereranno con un 4-4-2 che Ferretti ha provato in settimana, con l'inserimento di qualche giovane under. Potrebbe cominciare con una squadra inedita, anche se le riserve non sono state sciolte.

«Sarà una gara difficile, ci impegneremo per fare risultato. Le prime di campionato, con le formazione in rodaggio, sono molto incerte, con i valori che si potrebbe neutralizzare. Siamo una squadra che corre, giovane, ci sono dei ragazzi che vanno a mille, dovremo far leva sulla corsa, ma ripeto ci vuole concentrazione e impegno», ha detto mister Ferretti.

