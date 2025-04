Una vittoria che rimarrà a lungo scolpita nei ricordi per l’U12 della Centumcellae. I ragazzi diretti da Carlo Alberto Caprio hanno compiuto quella che si può definire un’impresa, andando a vincere per 7-3 nella vasca dell’Aquademia prima del girone. I biancorossi si sono presentati in acqua con soli sette elementi e sono riusciti a fare questo grande risultato. Alla fine della stessa sia l’allenatore Caprio, che la dirigente Claudia Maccarini, hanno mostrato la loro soddisfazione con un velo di commozione per lo sforzo e la tenacia dei piccoli. «Quando si dice una partita che vale una stagione per l’U12 – afferma Carlo Alberto Caprio – con 7 bambini contati che hanno lottato dal primo all’ultimo secondo della gara, sono usciti stremati ma vincitori, ho gioito in panchina per l’atteggiamento dei miei piccoli campioni che si sono aiutati sempre difendendo su ogni pallone come fosse quello decisivo. Grazie per questa bella giornata di sport che nutre la mia passione per la pallanuoto. Forza Centumcellae!”. La Centumcellae si trova ora seconda nel suo girone, che la vede scontrarsi per il piazzamento dal nono al 12° posto tra le migliori squadre del Lazio.