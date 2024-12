Altra settimana da ricordare per il vivaio della Centumcellae, iniziata sabato con la vittoria della serie C di Simeoni e Coleine contro i Castelli Romani, poi proseguita domenica con i Ragazzi di Olimpieri e Buffardi che hanno pareggiato per 7-7 una partita al cardiopalma contro l Alma Nuoto, società élite della pallanuoto giovanile nazionale.

Il percorso è stato chiuso lunedì con la categoria Allievi di Barbaro, Capuani e Mancini che hanno battuto la Nc Civitavecchia per 14-11.

«Il lavoro del settore tecnico e il grande impegno dei nostri atleti sta iniziando a dare dei buoni frutti», affermano dalla Centumcellae.

©RIPRODUZIONE RISERVATA