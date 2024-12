VITERBO – Si alza ancora il coefficiente di difficoltà per l'Active Network Futsal che domani, ore 18.15, torna tra le mura amiche del Palasport di Orte e accoglie i campioni in carica della Feldi Eboli. Mister Massimiliano Monsignori alla vigilia del match si è espresso così: ''Non poterva esserci epilogo migliore di questa partita per chiudere il primo girone di andata della storia della nostra società in serie A perchè affrontiamo i più forti senza ombra di dubbio: i campioni d'Italia. Sono riusciti a mettere alle corde il Barcellona, non hanno bisogno di presentazioni. Per noi sarà davvero difficile, ma anche uno stimolo enorme per noi che vogliamo misurare le nostre ambizione. Faccio gli auguri più sinceri a Mister Samperi che negli ultimi anni si sta confermando e migliorando''.

Ecco come i viterbesi arrivano alla gara: ''Noi ci stiamo preparando al meglio, ma sappiamo che il grado di difficoltà sarà altissimo. Abbiamo curato ogni dettaglio, ma per giocarcela dobbiamo esprimere il 110% delle nostre capacità e sperare che loro non siano in giornata. NOn è il momento migliore per affrotnare un'Eboli che avrà recuperato le energie dopo le fatiche di coppa. Puntiamo a chiudere dignitosamente un girone di andata in cui i ragazzi hanno dato il meglio offrendo grandi prestazioni. Per la prima volta nella stagione siamo al completo quindi abbiamo tutte le frecce a disposizione del nostro arco''.