Esordio vincente per la W3 Maccarese, in quel che è stata la prima giornata di Eccellenza, valevole per la stagione 2025-2026. I bianconeri, al “W3 Stadium” e di fronte ai rispettivi sostenitori, sono riusciti a superare per 2-1 il Pro Calcio Tor Sapienza. Una prestazione, quella portata a termine dai ragazzi di mister Zappavigna solida e ben orchestrata, che dimostra subito idee chiare e concretezza. A sbloccare il match è Buffolino, premiato anche come MVP dell’incontro, con una rete al 40’ del primo tempo. Padroni di casa che nella ripresa trovano anche la via del raddoppio, con Tisei, autore al 64' del momentaneo 2-0. Il Tor Sapienza tenta una reazione d’orgoglio e riesce ad accorciare le distanze al 73’, grazie a una zampata di Santilli, ininfluente per evitare la sconfitta. I minuti finali vedono gli ospiti cercare il pari, ma la retroguardia della W3 regge senza sbavature fino al triplice fischio. Con questi primi tre punti la compagine maccaresana parte con il piede giusto e guarda già al prossimo impegno: domenica appuntamento sul terreno di gioco dell’Astrea, squadra reduce da una sconfitta per 1-0 contro i Monti Prenestini.

IL TABELLINO. Marcatori: al 40' Buffolino (W3), al 64' Tisei (W3) e al 73' Santilli (PCTS).

W3 Maccarese: Francabandiera, Talamonti, S. Starace, Marinucci, Andracchio (dal 46' Papandrea), Buffolino, Di Saverio (dal 68' Parrini), Colace, Pompili (dal 50' Tisei), R. De Mutiis (dall'84' Matteoli), Botti (dal 54' Di Giovanni). A disposizione: Zorzi, Crivellini, Citro, Squarcia. Allenatore: Andrea Zappavigna.

Pro Calcio Tor Sapienza: Borghi, Imperatori, Mele, Menigucci (dall'85' Torquati), Adiko Adiko, Lalli, Panella (dal 55' El Attar), Di Marco (dal 67' Santilli), Giordani, Foriglio (dall'87' Lo Turco), Labrozzi (dal 78' De Marco). A disposizione: Del Vecchio, Varani, Capotosti, Fiore. Allenatore: Fabrizio Anselmi.

Ammoniti: al 1' Andracchio (W3), al 39' Labrozzi (PCTS) e al 90' Imperatori (PCTS).

Arbitro: Balsamo di Tivoli. Assistenti: Caprari di Roma 1 e Coppola di Tivoli.

