Dopo la permanenza in Promozione, ottenuta nel playout, chi non vuole sfigurare è il Borgo Palidoro.

Gli amaranto hanno confermato Geminiani in panchina e ora stanno pensando a come rafforzare la squadra, in attesa di conoscere se sarannno inseriti nello stesso girone dello scorso anno, il C, cosa improbabile. Il primo ingaggio è quello di Lorenzo Savarino, centrocampista giovane ma di caratura, reduce da due stagioni a Tolfa, prima ancora ad Aranova e Cerveteri.

In settimana il patron Alessandro Schiavi dovrebbe ufficializzare un altro paio di acquisti, ma intanto la bella notizia è quella del bomber Cesaro che rimarrà in amaranto.

La squadra verrà costruita anche in base al campo da gioco, da cui si attendono notizie sull'inzio lavori, previsto per luglio.

Se così sarà, e il comune di Fiumicino darà il via ai lavori per il sintetico, allora cambieranno le carte in tavola.

Potranno cambiare gli obiettivi, anche se le prime mosse in fase di mercato lasciano presagire che le mire per la prossima stagione siano alte.

