Suda e corre l'Aranova, che guidata da mister Vigna, è partita per la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Allo stadio Le Muracciole , infatti, si svolgerà l'intera preparazione della formazione rossoblu, chiamata a disputare un campionato importante anche nella stagione entrante.

«Sono contento di essere rimasto ad allenare ad Aranova, squadra alla quale sono ormai legato visto che ho iniziato ad allenarla quattro anni fa, interrotta da una pausa per motivi famigliari - ha spiegato Vigna - . C'è un ambiente sereno, molto disteso, che ti permette di lavorare bene. La squadra è stata rinforzata, siamo un ottimo organico, potremo fare molte cose buone. Insomma, la reputo una formazione competitiva, che si confronterà con squadre di livello, visto che il girone è molto qualitativo. Puntiamo a fare bene, a dire la nostra. Dove potremo arrivare - conclude l’allenatore - non lo so, saremo una squadra battagliera, daremo il cento per cento, non vogliamo deludere nè società né tifosi».

A guidare il gruppo il bomber, Alessio Teti, per il secondo anno con la maglia rossoblu.

«Scelta giusta rimanere qui, sto molto bene, come se fossi a casa mia. Obiettivo? Fare tanti gol, soprattutto per far salire di classifica l'Aranova».

©RIPRODUZIONE RISERVATA