La pallavolo giovanile tiene alto il nome della Pallavolo Civitavecchia alle Final Four del campionato territoriale under 16.

Alla fase conclusiva della manifestazione disputata domenica presso la palestra Corsini - La Rosa di Civitavecchia la Orsolini 3epc Volley+Etruria, questo il nome completo della formazione allenata da Giovanni Guidozzi e Andrea Cernicchiaro, si è ben distinta contro formazioni di livello, dimostrando che il settore giovanile della storica società pallavolistica civitavecchiese è sempre all’avanguardia.

Alla semifinale vinta in modo netto 3-0 contro il volley Oriolo ha fatto seguito la finale del pomeriggio persa 0-3 contro un irraggiungibile Vbc Viterbo.

Una finale che rappresenta un ottimo traguardo per la squadra civitavecchiese, anche perché garantisce il passaggio alla fase regionale della competizione.

«Bellissimo spettacolo, organizzato bene - ha commentato l’allenatore Giovanni Guidozzi - e con un bel pubblico. Sono felice per aver centrato l’obiettivo che per noi era ottenere il passaggio alla fase regionale. Per noi è un secondo posto che mi fa comunque felice. Complessivamente - ha concluso il tecnico - è stata una bella manifestazione».

Una considerazione da fare è che se la pallavolo locale si esprimesse con una sola grande realtà sportiva, accantonando divisioni e frammentazioni, probabilmente Civitavecchia tornerebbe ad avere una posizione prestigiosa e di assoluto rilievo nazionale.

