Convocazione speciale per Lorenzo Ballarati e per il suo allenatore Fabio De Santis. Fino a domani i due rappresentanti della Coser Aniene saranno al centro federale di Ostia, con il direttore tecnico della Nazionale, Cesare Butini, per programmare il nuovo quadriennio olimpico. Presenti tutti i giovani prospetti, che andranno da qui ai prossimi anni a percorrere la strada verso le prossime Olimpiadi. Soddisfazione per il team della Cosernuoto, ancora una volta presente nello sport di alto livello.

©RIPRODUZIONE RISERVATA