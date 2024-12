Nuova entrata in casa Atletico Civitavecchia. La società del presidente Ermanno Muneroni annuncia di aver raggiunto l'accordo con Mattia Trombetta, volto già conosciuto dalle parti di San Liborio. Il giocatore, che fino alla scorsa stagione ha militato nel Santa Severa, ha già vestito la maglia gialloblu ed in passato ha anche segnato nel derby contro l'As, oltre ad aver avuto delle esperienze con le rappresentative. Intanto l'Atletico spiega anche che il portiere Davide Puddu ha rinnovato l’accordo anche per la prossima stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA