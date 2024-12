L’Asp Civitavecchia potrebbe essere ancora padrona del proprio destino. Alle 18 al Palazzetto Insolera - Tamagnini le rossoblu affronteranno nell’ultima giornata del campionato di serie C il Green Volley, formazione matematicamente al quinto posto e con la testa già ai playoff.

Le rossoblu sono quartultime nel girone B con 22 punti e l’Asd Lupi Di Marte terzultima con 21 punti: se l’Asp Civitavecchia dovesse perdere la partita sarebbe comunque necessario attendere il risultato della partita di domenica tra Volley Cali Roma e Asd Lupi Di Marte per la classifica definitiva così come se le civitavecchiesi dovessero vincere al quinto set ottenendo due punti e non tre. In caso di vittoria con tre punti arriverebbe la matematica che sancirebbe da subito la salvezza, ma l’allenatore dell’Asp Civitavecchia Giovanni Guidozzi non vuole proprio sentire parlare di calcoli: «Noi manteniamo il trend delle ultime settimane, non guardiamo gli avversari pensiamo per noi. Andiamo per vincere e giocare la migliore partita possibile».

Sarà un fine settimana importantissimo per la pallavolo locale, con l’Asd Pallavolo Civitavecchia che ha la necessità di onorare 60 anni di attività mantenendo a tutti i costi la serie C.

Nel fine settimana si chiuderà anche il campionato di serie C maschile con l’Etruria Volleyh, già salva, impegnata al Palazzetto Comunale di Tuscania sabato alle 16:30 contro l’Athlon Ostia Volley.

