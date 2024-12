Mancano cinque giornate alla fine dei campionati di serie C maschile e femminile e le principali squadre dell’Asd Pallavolo Civitavecchia si avviano ad affrontare lo sprint finale con situazioni, e probabilmente anche emozioni, molto diverse. Le ragazze dell’Asp Civitavecchia hanno una situazione delicata: dopo una partenza discreta a inizio stagione, il sestetto allenato da Giovanni Guidozzi ha smarrito la via della salvezza, complice anche il ritiro dell’esperta Elisa Fabeni che aveva garantito buone prestazioni alle giovanissime colleghe. La squadra civitavecchiese è terzultima con 16 punti dietro all’Asd Lupi di Marte di 2 punti e al momento si trova in zona retrocessione. Proprio l’eventualità di retrocedere in serie D è presente anche nelle valutazioni degli addetti ai lavori, anche se la storia e il prestigio della società rossoblu potrebbero garantirle un ripescaggio in serie C. Il gruppo del capitano Federica Belli ha a disposizione le partite con Seven Roma Centro, Roma Volley, Terracina, Fiumicino e Green Volley per dimostrare sul campo di essere all’altezza della serie C. Alle 19.30 l’Asp Civitavecchia disputerà la prima di queste cinque partite fondamentali contro il Seven Roma Centro presso l’impianto San Giuda Taddeo di Roma. La situazione è migliore nel campionato di serie C maschile in cui l’Etruria Volley occupa il nono posto nel girone B con 26 e ha condotto un campionato lineare con prestazioni e costante crescita. Il gruppo di giovani ragazzi sta dimostrando che il progetto creato tre stagioni fa da tra Tuscania Volley e Asp Civitavecchia è stato un buon investimento.

I gialloblù giocheranno domenica alle 19 alla palestra Corsini La Rosa di Civitavecchia contro l’Usd Sales.

