Ancora una finale scudetto con il Colorno per i gemelli Schiavi.

Il sogno rugbistico per i gemelli civitavecchiesi Flavio e Gabriele Schiavi prosegue. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la Puntopack Colorno under 19, dove giocano i due gemelli civitavecchiesi, vola nuovamente in finale scudetto. Nessuna squadra veneta stavolta ad affrontare i Campioni d’Italia in carica del Colorno ma una squadra romana, la Capitolina (che ha eliminato nell’altra semifinale il Benetton Treviso), che Flavio e Gabriele conoscono bene fin dai tempi della under 10.

Domenica, sul campo di casa, la Puntopack Colorno ha battuto il Petrarca Padova per 24 a 17, ribaltando il risultato di Padovanella semifinale diandata, volando così in in finale. Una partita che non ha deluso gli spettatori per intensità e vigore fisico. Sabato 27 alle ore 19, le due squadre finaliste si incontreranno sul campo di Calvisano dove, lo scorso anno, la Puntopack Colorno inflisse una dura sconfitta al Benetton Treviso laureandosi Campione d’Italia.

Al secondo anno in biancorosso, dunque, i gemelli Schiavi, bissano la finale nazionale per il titolo italiano. Sarà, comunque vada, l’epilogo di due anni pieni di successi, infortuni, duri allenamenti ma anche di tanta crescita atletica, tecnica e sportiva, messe a disposizione dei tecnici e degli staff della Società, ma è una finale che sancisce il definitivo passaggio nel mondo dei seniores. Per loro, probabilmente, si apriranno le porte della squadra cadetta dell’Hbs Colorno che, sotto la guida di Umberto Casellato e Pippo Frati, ha mancato la finale scudetto per un solo punto contro la corazzata Rovigo. Squadra cadetta che, secondo le nuove linee guida della Federazione italiana Rugby, giocherà un campionato parallelo a quello della ex Top10, oggi Eccellenza, dove parteciperanno le formazioni cadette delle sole squadre del massimo campionato italiano di rugby.

Per i due gemelli civitavecchiesi, che hanno mosso i primi passi nel rugby nel CRC Civitavecchia quasi 12 anni fa, per passare poi 6 anni alla Rugby Roma Olimpic appena promossa in Serie A, e 2 al Cus Milano, la realizzazione dei tanti sogni che avevano da bambini e che oggi, a quasi 21 anni e 4 lontano da casa centinaia di chilometri, stanno realizzando con fatica, tenacia, volontà e tanto allenamento.

