Sfida al cardiopalma domani pomeriggio a Tolfa: alle ore 14.30 arriva allo Scoponi la capolista Ostiantica e i ragazzi di mister Macaluso sono chiamati a fare l'impresa. In casa Tolfa c'è voglia di riscatto e tanta voglia di dimostrare il valore di questo team. Quella di oggi potrebbe essere la gara della svolta: «C’è da comprendere - fanno sapere dalla dirigenza del Tolfa - quale sarà il nostro cammino nel corso di questa stagione. Domenica scorsa ci si aspettava una risposta positiva nella trasferta romana sul bellissimo campo dell’Atletico Salaria Vescovio, ma la partita non é andata come ci auguravamo. I nostri ragazzi sono usciti immeritatamente sconfitti, nonostante abbiano giocato un gran secondo tempo, dove diverse occasioni non sono state sfruttate al meglio e i tre legni della porta colpiti hanno determinato un risultato finale avverso. Molti sono stati gli episodi sfortunati in questo inizio di campionato, ma bisogna prendere atto che la squadra brillante della precedente stagione non si è ancora vista».

Mister Macaluso e gli altri tecnici hanno lavorato molto con i ragazzi anche dal punto di vista mentale: i biancorossi hanno bisogno di una iniezione di positività e una vittoria potrebbe essere l'occasione per far prendere coscienza ai ragazzi delle proprie capacità e potenzialità. Il Tolfa di questo campionato è un team per lo più rinnovato e magari questo periodo può essere servito per rodare il gruppo visto che la forza dei collinari è sempre stato il gruppo. Fischio d'inizio domani alle ore 14.30. A dirigere la gara sarà il signor Giovanni Balsamo di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Pietro Serra di Tivoli e Gianmarco Guglielmo di Roma 1.

