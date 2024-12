Alessandro Spada sarà nuovamente nel roster della Cestistica per la stagione 2024-25.

Il giocatore classe 2000, guardia/ala, torna in rossonero, dove è cresciuto, dopo essere mancato nella seconda parte della scorsa stagione quando, per motivi di studio, si è trasferito all'estero.

Tornerà ad indossare la sua canottiera numero 30. Il suo impiego, però, sarà a mezzo servizio per impegni personali.

«Per la nuova stagione mi aspetto un cambio di rotta e di tornare diciamo ai vertici - dichiara Spada - quello che manca a Civitavecchia da un po' e che abbiamo cercato di riportare, purtroppo senza successo, in questi ultimi anni. Da un punto di vista personale la società conosce la mia situazione e non so bene fino a quando potrò giocare quest’anno. Ma, sin dal primo giorno della preparazione, darò comunque il massimo per spingere la mia squadra in alto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA