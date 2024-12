Al Dlf il primo Memorial “Nicola Tortelli”. Lunedì alle ore 20 al campo del Dopolavoro Ferroviario di Civitavecchia si svolgerà un’amichevole fra la squadra del Dlf allenato da Livio Valle e la prima squadra del Quartiere Campo Oro allenata da Fabio Secondino. La partita si disputerà per ricordare il giovane calciatore del Dlf, Nicola Tortelli, che perse la vita il 25 luglio del 1997 a causa di un incidente stradale. Per alcuni anni dopo la sua morte ogni anno si disputava un Memorial. Quest'anno Simone Angeloni si è mosso per dedicargli la partita. La scelta di disputare questo Memorial al Dlf è perché Nicola è cresciuto nell'impianto di viale Baccelli. Al termine della sfida si svolgerà la premiazione delle squadre.

«La morte di Nicola è stata una tragedia avvenuta in modo ingiusto e inaccettabile - scrive la mamma, Marina Salerni - quando non si riesce a tutelare e difendere la vita dei propri figli è una sconfitta devastante, direi imperdonabile. Quando il proprio figlio se ne va anche una parte dei genitori muore. La morte di un figlio giovane che si stava affacciando alla vita è la perdita dei tanti progetti futuri, l'inutilità di tanti sforzi passati. Il dolore di chi perde il proprio figlio non si può evitare né cancellare, esiste e basta e noi genitori possiamo solo affrontare il dolore e imparare a sopportarlo. Sempre e comunque ci poniamo domande sul senso della vita, perchè la morte di un figlio è l'inverso dell'ordine naturale delle cose. Per questo voglio ricordare Nicola oggi qui su questo campo. Voglio ricordare i momenti belli vissuti da mio figlio quando giocava qui al Dopolavoro Ferroviario, perché mantiene vivo il ricordo di quella sua vita spezzata. Ricordarlo oggi qui tutti insieme significa tanto per me: è un dono prezioso. Nessuno muore sulla terra, finchè vive nel cuore di chi resta; non c'è separazione quando c'è il ricordo: il mio desiderio è che il ricordo di Nicola non finisca mai. I ricordi sono tesori preziosi che ci legano alle persone che non ci sono più. Ogni momento condiviso, ogni sorriso, ogni abbraccio diventa un tesoro da custodire nel nostro cuore. I ricordi ci aiutano a tenere viva la memoria di chi amiamo e ci danno la forza di andare avanti, anche quando la loro assenza si fa sentire di più. Ringrazio Simone Angeloni per il gesto affettuoso che gli è venuto dal cuore e mi ha veramente commosso: è difficile trovare le parole per ringraziarlo, auspico che il mio singolo grazie gli renda l'idea di quanto è stato importante per me. Ringrazio Dario Mele per aver collaborato. Ringrazio il mitico Zi Umbertino che era molto affezionato a mio figlio. Ringrazio il Dlf e il Quartiere Campo Oro per aver accettato di scendere in campo oggi in memoria di Nicola, grazie agli allenatori Livio Valle e Fabio Secondino, a tutti i giocatori, ai presidenti; grazie a tutti quelli che oggi sono qui a ricordare con me mio figlio che è stato strappato alla vita troppo prematuramente. Grazie al delegato allo sport Pacifico e a tutti i media che hanno dato spazio a questo Memorial. Ciao Nicola, ciao Merlo».

