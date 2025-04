QUI PQP (SERIE C MASCHILE GIRONE B). Da ipotesi concreta a realtà ufficiale, il Pqp cade anche contro il Castro Volley e retrocede in Serie D. La compagine fiumicinese, dopo un campionato di Serie C condotto in lungo e in largo da ultima della classe, scende di una categoria ma con la consapevolezza di aver dato il massimo. La recente partita di campionato, valevole per il girone B e andata in scena contro i frusinati, ha visto gli ospiti cedere alla forza dei padroni di casa con il risultato finale di 3-0. I parziali di 25-16, 25-22 e 25-21 sono la dimostrazione di quanto il Pqp non sia riuscito ad imporre il proprio gioco, nonostante qualche piccolo sprazzo di reazione tra un set e l'altro. Non regalando, di conseguenza, ulteriori speranze salvezza ai rispettivi tifosi.

QUI ISVF (SERIE C MASCHILE GIRONE A). Discorso diverso in casa Isvf. Il successo esterno per 3-0 (20-25/18-25/23-25), maturato sul campo della Roma Sports, ha regalato altre possibilità alla compagine di Isola Sacra di prendere parte ai prossimi playoff. Obiettivo al momento difficile ma non impossibile, seppur manchino soltanto tre sfide al termine del girone A di Serie C. In quel della capitale, una partita dominata. Un secondo parziale, rispetto ad un primo condotto senza problemi, iniziato con il solito sprint ma terminato con qualche brivido di troppo. Terzo ed ultimo set il più intenso fra tutti, portato però anch'esso a casa attraverso una prestazione magistrale da parte dei ragazzi dell'Isvf.

