Chiudere a più mandate la porta del capitolo salvezza e giocarsi le legittime chance di aspirare a quell’ottavo posto che consente di giocare i play off. Questo il pensiero stupendo dell’Active Network alla vigilia della gara odierna di campionato in programma alle 15.30 ancora al PalaTevere di Orte contro i calabresi del Pirossigeno Cosenza. Riguardo al discorso retrocessioni appare segnato il futuro del Verona, fanalino di coda della Serie A con un solo punto in 23 incontri e squadra improponibile per questa categoria e la seconda retrocessione diretta è un discorso a due tra il Mantova, penultimo a 13 punti e quello Sporting Ciampino, terzultimo a 18 punti e che non vince da tempo immemore. Ciampino che ha perso anche il match di questa giornata giocato d’anticipo giovedì sul campo del Meta Catania. Per il quartultimo posto da evitare al momento la contesa è tra il Pirossigeno Cosenza con i suoi 23 punti e l’Active che la precede a 29. Oggi la compagine di mister Monsignori ha il match point salvezza contro il calabresi che in caso di sconfitta scivolerebbero ad un meno 9 difficilmente colmbabile nelle ultime cinque giornate. Buon per l’Active la pochezza di un Cosenza che fuori casa ha raccolto soltanto 4 punti dimostrando una fragilità incredibile ed è su questo che capitan Davì e compagni dovranno approfittare visto il match point salvezza che hanno dalla loro parte. Formazione al completo con il recupero di Oitomeia e il clan orange chiama a raccolta i tifosi per sostenerli in questa importante sfida che precede il turno infrasettimanale di martedì quando l’Active sarà di scena a Mantova.

Queste le impressioni di mister Massimiliano Monsignori: «Si apre un mini ciclo di tre partite che ci separano dalla sosta che precede il rush finale del campionato. In questo mini ciclo affrontiamo due scontri diretti con le squadre che si giocano la salvezza come noi. Partiamo con il Cosenza che è la prima diretta concorrente e ha cambiato completamente pelle nel mercato di riparazione con nuovi innesti di qualità che ne hanno aumentato il valore. Sarà diverso sia dalla finale dei playoff che dalla partita di andata. Parliamo di una squadra fisica e determinata per cui ci aspettiamo una gara complicata. Come noi si è giocato alla pari quasi tutte le partite facendo un cammino simile al nostro. C'è una grande posta in palio, nel girone di ritorno gli scontri diretti pesano tanto». Ecco come arrivano i viterbesi alla gara di oggi: «Sarà difficile tornare in campo dopo le cinque partite ravvicinate - conclude il tecnico Monsignori - le squadre hanno cercato di rimettersi in sesto sia dal punto di vista fisico che mentale. È una settimana in cui il carico di lavoro delle precedenti due si sta facendo sentire. Bisogna giocare una partita di grande controllo: questo rispecchia le caratteristiche della nostra squadra. Veniamo da una vittoria in trasferta e dobbiamo dare seguito ai risultati tornando alla vittoria in casa. Siamo tutti disponibili: avrò l'imbarazzo della scelta. Ma so che ci sarà farà una prestazione importante».

