VITERBO - Finita la sosta si torna in campo. L'Active Network parte in trasferta per Avellino dove, domani alle 20.30, affronterà la Sandro Abate. Ecco il commento di Mister Massimiliano Monsignori alla vigilia del match: ''Riprendiamo il nostro cammino di campionato dopo la sosta e ci aspettano, da qui alla prossima sosta, otto partite che rappresentano la parte centrale del ritorno. In questa fase ci giochiamo tantissimo per quanto riguarda i nostri obiettivi. Iniziamo con un impegno complicato in casa della Sandro Abate: una squadra forte. All'andata ci ha battuto nonostante sia stata una delle nostre migliori prestazioni casalinghe. Questo la dice lunga sul loro valore e la loro esperienza''.

Ecco come ci arriva l'Active e che partita sarà secondo il tecnico umbro: ''Noi siamo in buone condizioni e abbiamo tutta la rosa a nostra disposizione. Abbiamo usato questa settimana di pausa per riordinare le idee e recuperare gli acciaccati. Ci presentiamo con l'intenzione di metterli in difficioltà: sappiamo sarà complicato perchè nel loro campo sono preparati. Si giocherà su ritmi elevati per le ristrette dimensioni del campo e si alzerà l'intensità, dobbiamo saper interpretare la gara nel miglior modo possibile. Inoltre loro si sono rafforzati molto nel mercato di gennaio. Ma sono certo sarà una partita spettacolare. Ci aspetta un nuovo inizio affascinante''. Diretta su Futsaltv.