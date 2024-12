VITERBO - Active Network Futsal pronta a iniziare una nuova stagione di serie A. Tanti addii e qualche conferma a partire dal portiere brasiliano Thiago Perez. Patron Fusi e il presidente Marco Valenti non si privano neanche dello zoccolo duro degli italiani ormai radicati nel viterbese, fatta eccezione di Andrea Romano che si è accasato al Mantova. Continua l’avventura in neoarancio di Curri, Lepadatu, Lamedica e Caverzan. Ma anche di capitan Davì. Ai saluti bomber Poletto, Oitomeia, Igor, Scigliano, Berti e Frigerio per la rivoluzione che comprende un’ipotesi di fusione con il Ciampino. Alla corte di Mister Massimiliano Monsignori arriva Renzo Grasso e si tratta con l’argentino Matias Block. Invariato lo staff. «E’ stata una stagione storica per l’Active Network: ci davano per spacciati, ma ci abbiamo creduto e abbiamo detto la nostra. Abbiamo fatto un girone di andata incredibile. Per me è il sesto anno a Viterbo: mi trovo bene, sono stato accolto al meglio. Ogni volta che arriva la proposta di rinnovo non ci penso un attimo», ha detto Giuseppe Curri in settimana, ai microfoni di un’emittente pugliese.

