Nell’undicesima giornata di andata del campionato di serie A di calcio a cinque l’Active Network era attesa dalla gara difficilissima sul campo della capolista Olimpus Roma. Gli orange hanno perso per 5-4 ma ancora una volta se la sono giocata sino all’ultimo secondo ed il rammarico è legato al fatto che dopo un primo tempo sostanzialmente alla pari (terminato 1-1) la compagine di coach Romagnoli ha pagato qualche disattenzione di troppo nella fase iniziale della ripresa che dopo poco più di tredici minuti ha portato i vice campioni d’Italia a condurre per 5-1.Inoltre le diverse assenze (Poletto, Scigliano e Lamedica, quest’ultimo in panchina per onor di firma) hanno impedito le giuste rotazioni Ma da quel momento in poi con l’uomo di movimento in campo per l’Olimpus è stata notte fonda e l’Active ha trovato la forza con Caverzan e con la doppietta di Berti di giocarsela sino al suono della sirena sfiorando anche il pari con l’ultimo possesso. Resta il tabù trasferta dove sinora il team dell’ctive ha ottenuto soltanto due punti sui 18 avuti a disposizioni ma le 4 sconfitte patite contro Meta Catania (3-2), F. Pomezia (4-3), Ecocity Genzano (2-1) e Olimpus Roma (5-4) sono arrivate tutte per un gol di scarto. Ora si guarda avanti e sabato prossimo gara interna (salvo cambiamenti alle ore 15 al Palasport di Orte) contro la L84 Torino che condivide il primato con l’Olimpus.

IL TABELLINO. Olimpus Roma-Active Network: 5-4.

Reti: 11’59” pt Fortino(O), 12’34” Oitomeia (AN); 2'51'' s.t. Biscossi (O), 7'42'' st Marcelinho (O), 11'56' st ' Gabriel (O), 13’35” st Fortino, 14’51” Caverzan (AN), 18’ 11 Berti (AN), 19’16” Berti.

Olimpus Roma: Ducci, Fortino, Luizinho, Di Eugenio, Fortino, Rodriguez, Gabriel, Isgrò, Achilli, Cutrupi, Marcelinho, Biscossi. Allenatore: D’Orto.

Active Network: Perez, Davì, Lepadatu, Caverzan, Oitomeia, Braconcini, Romano, Curri, Berti, Igor, Lamedica, Frigerio. Allenatore: Monsignori.

Arbitri: Chiara Perona (Biella), Antonio Dimundo (Molfetta), Marco Moro (Latina). Crono: Angelo Bottini (Roma 1).

©RIPRODUZIONE RISERVATA