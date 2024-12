MONTEFIASCONE – Sabato 7 dicembre torna l'appuntamento con la cerimonia di consegna delle Benemerenze CONI e CIP, con il terzo evento dell’anno che, questa volta, interesserà la Provincia di Viterbo. Si tratta dei riconoscimenti assegnati ad atleti, tecnici, dirigenti e società sportive relativi all'anno 2022 per ciò che concerne il CONI Lazio e all’anno 2023 per il CIP Lazio (le cui premiazioni ufficiali si svolgeranno a gennaio, a Roma, in una cerimonia unica per tutte le province laziali).

Alle ore 10:00, nei Saloni Rocca dei Papi del Comune di Montefiascone, le massime autorità locali, i presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali coinvolte e i rappresentanti istituzionali del CONI Lazio premieranno dirigenti, società e atleti della provincia di Viterbo che si sono contraddistinti nel 2022.

In totale, saranno 6 le benemerenze assegnate durante la cerimonia: 1 Stella di Bronzo all’Asd Atletica Viterbo e 5 Medaglie di Bronzo agli atleti Luca Bellomarini e Mattia Bizzarri (medaglia d’argento al Campionato del mondo acque interne pesca al black bass da natante per nazioni), Flavia Carletti (campionessa europea di softball), Cecilia Pampinella (campionessa europea di surfing - sup race) e Melissa Gelmini (vice campionessa europea e campionessa italiana di boxe nella categoria 70kg).