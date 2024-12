Prosegue l’impegno degli atleti della Lega Navale di Civitavecchia che lo scorso fine settimana, presso il Centro Surf di Bracciano, hanno partecipato al raduno zonale delle classi Techno 293 ed IQ Foil con i circoli velici di Ostia e Bracciano.

È sul Lacus Sabatinus che gli atleti delle categorie kids e juniores si sono confrontati ed hanno perfezionato le tecniche e le strategie di navigazione in previsione delle prossime gare che si svolgeranno dopo la pausa estiva. I circa 30 atleti hanno dato vita ad una tre giorni di duri allenamenti caratterizzati dal poco vento e dal forte caldo. Gli atleti della zona, a causa delle condizioni meteo, sono stati messi a dura prova dai propri allenatori con l’intento non solo di far conoscere i propri limiti ma, soprattutto, quello di rimanere lucidi nello studiare il campo di regata anche in condizione di forte stress. La crescita dei giovani velisti, dal punto di vista tecnico e soprattutto dal punto di vista umano, viene fuori proprio uscendo dalla comfort zone che è caratterizzata dalle normali attività svolte nelle proprie sedi. La professionalità e l’esperienza degli allenatori impegnati in questo evento hanno fatto si che si sia creata un’alchimia, un ambiente di piacevole confronto ed amicizia che va oltre i valori che lo sport rappresenta.

Il raduno è stato anche il modo per promuovere lo sport del windsurf in tutte le sue forme, con o senza hydrofoil, in un ambiente, quello del lago di Bracciano, accogliente e ricco di strutture che normalmente ospitano turisti che, da tutto il mondo, vengono ad ammirare le meraviglie laziali.

