Se in casa W3 Maccarese c'è del rammarico per la sconfitta della prima squadra maturata in Eccellenza con il Certosa, ci pensa il settore giovanile a tirare su il morale. Un recente fine settimana indubbiamente positivo, dal punto di vista delle prestazioni e di conseguenza dei risultati ottenuti.

Nel campionato Regionale, all'interno del Girone A, l'Under 19 si impone di misura – precisamente per 1-2 – sul campo della Sorianese. Discorso diverso per l'Under 18, che sempre a livello Regionale e nel Girone A, viene beffata di fronte ai propri sostenitori da un match rocambolesco con il Santa Marinella.

Quest'ultimo, infatti, si è concluso addirittura con il punteggio definitivo di 3-4 in favore degli ospiti.

Per quanto riguarda le categorie Provinciali, nel Girone B, esulta l'Under 17. E anche tanto, che senza troppi problemi schianta in casa l'Acquacetosa per ben 9 reti a 1.

Pareggi che servono a ben poco, quelli dell'Under 16 nel Girone G e dell'Under 14 nel Girone F, entrambi per 1-1 e rispettivamente contro Nuova Valle Aurelia e Città di Cerveteri. Nel mezzo, festeggia l'Under 15, che nel Girone B trionfa per 2-1 con il Santa Marinella.

