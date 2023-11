Anche in questa stagione la società dell’ Asd Viterbo Fc prosegue il suo percorso di lavoro con le formazioni femminili. Oltre al team maggiore che milita nell’Eccellenza laziale “Donne” ci sono le compagini giovanili dell’Under 17 e Under 15 per un totale di circa un’ottantina “quote rosa” tesserate. Le difficoltà non mancano considerando i confronti con le più “esperte” e organizzate compagini dell’hinterland romano ma da parte delle ragazze del Viterbo Fc grandissimo impegno e voglia di migliorare. La compagine Under 17 è reduce dalla sconfitta per 5-0 subita sul campo dello Spoltore ed è ancora al palo in graduatoria con un bilancio sin qui di 4 sconfitte in altrettanti confronti. Dopo quattro turni ha invece tre punti in graduatoria la compagine dell’Under 15 che nell’ultima gara ha ceduto per 9-0 in casa con la Romulea. Nel prossimo weekend per i team allenati da mister Iannone avremo l’Under 17 che domenica alle 11.30 ospiterà al campo dell’Ellera la Women Latina mentre la formazione Under 15 sabato alle 12 giocherà sul campo della forte Lazio Women.

