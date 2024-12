UNDER 19 ELITE. Finisce a reti inviolate il match dell’Alberini. Uno zero a zero finale su cui pesa, per il risultato, il rigore sbagliato dai nerazzurri a cinque dalla fine.

Un punto che permette ad una Romulea, corsara al Tobia, di rosicchiare due lunghezze al Civitavecchia.

Ad oggi saldamente in terza posizione i nerazzurri vedono primeggiare la Vigor Perconti e la Nuova Tor tre Teste con sette lunghezze di vantaggio, con il vantaggio sulla quarta posizione ridotto a quattro punti.

Match complicato, il Tor Sapienza gioca un gran primo tempo ma i nerazzurri reggono l’urto lasciando in pratica una sola vera occasione. Se da una parte serve la bravura di Midio per neutralizzare la migliore palla gol dei locali, quando a tu per tu con l’attaccante romano è bravo a respingere, sul fronte opposto l’occasione propizia capita invece a Converso che manda però la sfera alta. Nella ripresa i nerazzurri salgono di tono e riescono a gestire più caparbiamente sfera e campo, con l’occasione del vantaggio che gli arriva nitida a cinque dalla fine ma, dal dischetto, Converso la manda fuori.

IL TABELLINO. 18^ giornata Under 19 Elite girone A, Tor Sapienza-Civitavecchia Calcio 1920: 0-0.

Arbitro: Antonucci di Frosinone.

Ammonizioni: Colaneri, Pisani, Ciotti, Fredda, Verde, Fabbri.

Note: Al 40’ della ripresa errore dagli undici metri di Converso.

Tor Sapienza: Ferrante, Benedetti, Fredda, Ciotti, Pisani, Latini, Margiotti, Colaneri, Di Rienzo, Rocca, Alimenti. A disposizione: Sallusti, Palozzi, Mancini, Giuliani, Ciardullo, Arzilli, Mascioli. Allenatore: Palmucci.

Civitavecchia Calcio 1920: Midio, La Rosa, Verde, Serpente, Mellini, Fabbri, Bertini, Capelli, Astorelli, Converso, Agostini. A disposizione: Rocchetti, Mastrangelo, Pandolfi, Camilletti, Alessi, Di Riso, Elisei, Leardini. Allenatore: A. Rocchetti.

UNDER 17 ELITE. All’inglese la Boreale. Tutto nella ripresa, nel giro di nove minuti gli Under 17 della Boreale hanno la meglio sui pari età nerazzurri. In classifica i civitavecchiesi rimangono nella metà. Gara sostanzialmente equilibrata nelle due frazioni, con la Boreale più brava a sfruttare le occasioni avute. Il vantaggio della Boreale arriva in avvio di ripresa dopo un errore in disimpegno dei civitavecchiesi. Galimberti, che precedentemente aveva già messo sul piatto due grandi interventi su palla inattiva, nulla può invece dopo la palla persa e la partenza sul filo del fuorigioco (o leggermente oltre) di Lanzetti che, ritrovandosi in solitaria davanti alla porta, non può che depositarla alle sue spalle. La Boreale sul filo dell’entusiasmo raddoppia nove minuti dopo, grazie a una staffilata da fuori area di Picarella. I nerazzurri provano nei restanti minuti a rimetterla in piedi, ma i romani sono bravi a negargli il gol.

IL TABELLINO. 17^ giornata Under 17 Elite girone A, Boreale-Civitavecchia Calcio 1920: 2-0.

Marcatori: 14’st Lanzetti e 23’st Picarella (B).

Arbitro: Scalmani di Roma 1.

Ammonizioni: Baldi, Garbetta, Pierucci, Cabras.

Boreale: Pagliari, Baldi, Belardo, Borgazzi, Di Carlo, Lanzetti, Picarella, Picuti, Sinibaldi, Soldatelli, Vernesi. A disposizione: Merlini, Andreoni, Bonacci, D’Ambra, Maccauro, Paties, Sforzini, Stornelli, Vidi. Allenatore: Degnoni.

Civitavecchia Calcio 1920: Galimberti, Garbetta, Fanali, Minervino, Pierucci, Perilli, Greco, Marcantoni, Piermarini, Calise, Biondi. A disposizione: Forlini, Cabras, De Marchis, Di Perna, Leoni, Pane, Billi, Vedda. Allenatore: M. Pane.

UNDER 16 ELITE. Tra le tante defezioni nerazzurre e qualche errore passa il San Paolo al Tamagnini. Fuori la coppia centrale dopo due minuti, Pacchiarotti nel pregara e Tomeucci dopo pochi giri di orologio, a cui vanno aggiunti gli squalificati dal giudice sportivo e l’assenza per infortunio, rendono complicato l’assetto tattico per mister Boriello e l’intera gara dei neroazzurri. Il San Paolo passa dopo dodici minuti da fermo con Fiorino che brucia Nocchi, ma ci pensa del dischetto Pane dopo due giri d’orologio a ristabilire la parità nel primo tempo. Dopo un quarto d’ora della ripresa Pane porta avanti i suoi e sembra fatta, ma a ribaltarla ancora ci pensano sempre da fermo dapprima Fiorino e poi Liberati, a un quarto d’ora dalla fine, che dopo aver sottratto la palla a Marri (nel frattempo subentrato a Nocchi) la deposita in rete per il gol che vale la vittoria. Tre punti persi che regalano allo stesso San Paolo la quarta posizione, complice la sconfitta di Villalba con il Città di Ciampino che supera anch’essa i nerazzurri piazzandosi al quinto posto. Ad oggi guida la Romulea con 48, poi a scendere Urbetevere a 43, Grifone a 37, San Paolo 26, Villalba 25, Ciampino a 23 e con 22 i nerazzurri. Tutto è ancora aperto per i playoff.

IL TABELLINO. 17^ giornata Under 16 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-San Paolo Ostiense: 2-3.

Marcatori: 14’pt rig e 15’st Pane (C); 12’pt e 20’st Fiorino, 30’st Liberati (S).

Arbitro: De Biasio di Viterbo.

Ammonizioni: Emili, Pane, Biagini, Fiorino, Letta.

Civitavecchia Calcio 1920: Nocchi, Lubrano, Pacchiarotti, Romagnuolo, Tomeucci, Ferretti, Marcelletti, Romano, Pane, Carraro, Ghonim. A disposizione: Marri, Cibelli, Stefanelli, Emili, Biagini, Martirani, Dignani, Boccuni. Allenatore: Boriello

San Paolo Ostiense: Bonifazi, Federici, Letta, Belanszky, Di Battista, Fiorino, Durante, Brachini, Franchelucci, Balena, Liberati. A disposizione: Iacoangeli, Franchina, Cirulli, Maggio, Perinelli, Giannone, Bartocci, Melpignano, Sbordoni. Allenatore: Aureli.

UNDER 15 REGIONALE. I ragazzi di mister Borrelli ne rifilano cinque al Pianoscarano. Gara mai in discussione con i nerazzurri che nel primo tempo, senza tante sofferenze, sono già avanti di tre reti grazie alle realizzazioni di Fabbri, Iovine e Tienforti. Nella ripresa per chiudere l’opera vanno ancora in gol Fabbri, nel weekend doppietta per lui, e Martirani. Vittoria che mantiene i nerazzurri a stretto contatto della capolista Cesano, tre i punti di vantaggio, mentre dietro di loro a sei punti ora c’è l’Ostiantica.

IL TABELLINO. 15^ Under 15 Regionale girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Pianoscarano: 5-0.

Marcatori: 6’pt e 20’st Fabbri, 15’pt Iovine, 27’pt Tienforti, 2’st Martirani (C).

Arbitro: Cirillo di Civitavecchia.

Ammonizioni: Rocchetti, Panfili.

Civitavecchia Calcio 1920: Aleandri, Cerioni, Dignani, Fabbri, Scognamiglio, Stefanelli, Tripoli, Tienforti, Spinelli, Iovine, Martirani. A disposizione: Ruina, Costanzi, Di Claudio, Rocchetti, Bechini, Marra, Marchese. Allenatore: Borrelli.

Pianoscarano: Palozzi, Memoli, Cadin, Bertini, Graziano, Floris, Bono, Panfili, Caggia, Bonucci, Ricci. A disposizione: Scirocchi, Stellin, Capocecera, Volpe, Pugliesi, Ceccarelli, Privitera. Allenatore: Masini.

UNDER 14 ELITE. Dilagano gli Under 14 di Alessio Pane sui pari età del Racing Ardea. Finisce sette a uno per i nerazzurri. La prima frazione finisce due a zero grazie ai gol di Fronti, poi nella ripresa i civitavecchiesi dilagano e in gol vanno Caselli, Vannacci, La Rosa e ancora Fronti, doppietta per lui. La rete del Racing, arrivata sul punteggio di sei a zero, porta la firma di Campioni. Turno doppiamente positivo perché, complice la sconfitta della Dabliu tra le mura amiche, il Civitavecchia accorcia sulla quarta posizione che è ora lontana solo cinque punti.

IL TABELLINO. 17^ giornata Under 14 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Racing Ardea: 7-1.

Marcatori: 17’pt, 23’pt, 33’st e 37’st Fronti, 10’st Caselli, 22’st Vannacci e 34’st La Rosa (C); 35’st Campioni (R).

Arbitro: Sasso di Civitavecchia

Ammonizioni: Palazzolo, Neqgu, Falconieri.

Civitavecchia Calcio 1920: Finocchi, Bartoloni, Michesi, La Rosa, Belletti, Hyka, Caselli, Emili, Fronti, Mancini, Forlino. A disposizione: Scisciani, Biscione, Acampora, Morelli, Vannacci, Zeno. Allenatore: A. Pane.

Racing Ardea: D’Amario, Aghilarre, Bressi, Campioni, Cioè, Nasca, Neagu, Ottaviani, Palazzolo, Vetrano, Volante. A disposizione: Barocci, Bartolini, Di Puorto, Falconieri, Fusco, Ivanov, Manga. Allenatore: Sterian.

(Pagina in collaborazione con Maurizio Spreghini).

©RIPRODUZIONE RISERVATA